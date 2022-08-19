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  • До 25 минут сократят время прохождения пограничных пунктов в Казахстане
visasam.ru Вчера, 10:35
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Фото: visasam.ru

До 25 минут сократят время прохождения пограничных пунктов в Казахстане

В Казахстане планируют существенно сократить время прохождения через пограничные пункты пропуска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК. 

Об этом на совещании по вопросам модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов. Как сообщил глава ведомства, сейчас идёт модернизация и технического дооснащения девяти автомобильных и одного железнодорожного пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС и Главного диспетчерского управления КГД МФ в Нур-Султане. 

Реконструкцию планируют произвести в два этапа: в 2022-2023 годах – "Достык авто", "Достык Ж/Д", "Майкапчагай", "Бахты", "Кольжат", "Тажен", "Капланбек", "Темир Баба"; в 2023-2024 годах – "Атамекен", "Казыгурт" и ГДУ.

В результате в восьмь раз будет увеличена пропускная способность пунктов, время их прохождения сократится с двух часов до 25 минут. Кроме того, будут автоматизированы бизнес-процессы, минимизированы коррупционные риски и централизирован таможенный контроль.

По данным Жаналинова, сейчас все проектно-сметные документы разработаны. На начальном этапе строительства планируется утвердить графики проведения работ по объектам для контроля их качественного и своевременного выполнения.

По итогам совещания премьер-министр Смаилов поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проработать вопрос увеличения пропускной способности каналов связи в модернизируемых пунктах.

"Благодаря увеличению товарооборота через эти пункты у нас появятся дополнительные поступления в бюджет. При этом хочу обратить внимание на необходимость ускорения реализации данного проекта", — сказал премьер-министр.

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#цифровизация #пограничная служба #граница
Вчера, 10:35
482
Журналист

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