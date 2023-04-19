До 2029 года в Казахстане планируют построить 111 млн квадратных метров жилья

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О мерах правительства по модернизации жилищной, транспортной и туристической инфраструктуры на совещании по вопросам социально-экономического развития страны рассказал премьер Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

Он рассказал, что для улучшения жилищных условий казахстанцев к 2029 году за счёт всех источников планируется построить 111 миллионов квадратных метров жилья, в том числе в 2023 году – 15,3 миллиона квадратных метров. При этом в текущем году будет модернизировано пять тысяч километров инженерных сетей и ожидается внесение в мажилис нового Строительного кодекса.

В части транспортной инфраструктуры до 2025 года планируется модернизировать все республиканские и 95 процентов местных дорог. В 2023 году строительством и реконструкцией охватят 3,6 тысячи километров дорог с введением в эксплуатацию 856 километров.

Премьер-министр напомнил, что в ноябре прошлого года началось строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты. Ужзе к концу июня будет завершена разработка технической документации по проектам Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз и обводная вокруг Алматы.

По словам Алихана Смаилова, также ведутся работы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В прошлом году объём перевозимых по нему грузов увеличился в два раза и достиг 1,7 миллиона тонн. При этом благодаря реализации дорожных карт, подписанных с Азербайджаном, Турцией и Грузией, в 2023 году через ТМТМ будет перевезено два миллиона тонн грузов, а до 2025 года пропускная способность маршрута достигнет 10 миллионов тонн.

В сфере туризма будет реализовано более 100 инвестиционных проектов на 290 миллиардов тенге, что позволит создать 5,7 тысячи новых рабочих мест.