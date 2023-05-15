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  • Для поступления в колледжи Казахстана сдача экзаменов не потребуется - вице-министр просвещения
ru.freepik.com Сегодня, 14:07
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Сегодня, 14:07
251
Фото: ru.freepik.com

Для поступления в колледжи Казахстана сдача экзаменов не потребуется - вице-министр просвещения

Прием в средне-специальные образовательные  учреждения  будет проходить на основании среднего балла аттестата выпускников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на первого вице-министра просвещения РК Шолпан Каринову.

"Школу в этом году заканчивают более 288 тысяч девятиклассников. Часть из них продолжат образовательный процесс в технических и средне-специальных  учреждениях. Бюджетными  местами на обучение в колледжах по государственному заказу будут обеспечены 130 тысяч человек", - рассказала Каринова на брифинге в СЦК.

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Сегодня, 14:07
251
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