Для поступления в колледжи Казахстана сдача экзаменов не потребуется - вице-министр просвещения

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Прием в средне-специальные образовательные учреждения будет проходить на основании среднего балла аттестата выпускников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на первого вице-министра просвещения РК Шолпан Каринову.

"Школу в этом году заканчивают более 288 тысяч девятиклассников. Часть из них продолжат образовательный процесс в технических и средне-специальных учреждениях. Бюджетными местами на обучение в колледжах по государственному заказу будут обеспечены 130 тысяч человек", - рассказала Каринова на брифинге в СЦК.