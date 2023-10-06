Для некоторых астанчан платные парковки стали бесплатными

В Астане жители близлежащих к платным парковкам домов с 1 октября могут парковаться бесплатно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Парковочное пространство Астаны".

"Жители домов, на территории которых находятся организованные платные парковки, получают уникальную возможность пользоваться ими бесплатно. Это решение призвано сделать город более удобным для его жителей. Ранее стоимость абонемента составляла 1500 тенге в месяц", - сообщается в пресс-релизе.

Список парковочных зон и соответствующие адреса указаны на сайте astanapark.kz в разделе "РЕЗИДЕНТЫ". Для оформления резидентского абонемента необходимо зарегистрироваться на сайте и подать онлайн-заявление.

Для всех остальных жителей Астаны предоставляются альтернативные и удобные способы оплаты парковки через мобильные приложения Kaspi.kz, Homebank, "Парковки Астаны", личный кабинет на сайте astanapark.kz, терминалы, сайт "Касса24".

Для водителей, желающих сэкономить время, предоставляются абонементы для физических и юридических лиц. Владельцы абонементов могут парковаться без оплаты на всех платных зонах по городу - система автоматической фиксации определит наличие действующего абонемента.

С 1 октября парковки в Астане стали платными в выходные и праздничные дни.