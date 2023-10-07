Завершившие выступления на 19-х летних Азиатских играх боксеры и борцы греко-римского стиля вернулись на Родину в Казахстан. В Алматы их ждал тёплый прием болельщиков. Как это было — в репортаже корреспондента BaigeNews.kz.

Сборная Казахстана по боксу ехала в Ханчжоу за триумфальными результатами. Ещё до старта эксперты прочили мужской команде 5 из 7 возможных лицензий и как минимум 3 золотые награды, а женской сборной — не меньше двух лицензий и, соответственно, серебряных или золотых медалей.

На деле казахстанские боксеры на Азиатских играх в Ханчжоу завоевали 2 лицензии на Олимпиаду — по одной у мужчин (Камшыбек Кункабаев, +92 кг) и женщин (Карина Ибрагимова, 57 кг), и заодно 2 серебряные награды Азиады.

В финале Азиады в самой тяжёлой весовой категории у мужчин в бою за "золото" Камшыбек Кункабаев уступил своему давнему и принципиальному оппоненту из Узбекистана Баходыру Джалолову. Несмотря на все усилия Камшыбека, бой в первом раунде складывался в пользу Джалолова — узбекский боксер бил точнее, что отразилось в судейских записках.

Во втором раунде казахстанец прибавил и несколько точных ударов в его исполнении дали повод одному из судей отдать раунд ему, хотя другие рефери по-прежнему видели лидером Джалолова. Финальный раунд оказался самым напряжённым по накалу, оба боксера стремились доказать себе, судьям, зрителям и друг другу, что достойны победы. Но так как бой оценивается по сумме трёх раундов, победу и золото Азиады забрал узбекский боксер.

После награждения Камшыбек Кункабаев даже без слов дал понять, что недоволен результатом, а в комментариях пообещал, что ещё не вечер и главный его бой с Джалоловым будет на Олимпийских играх в Париже.

"Этим финальным боем я надеялся принести родному Казахстану большой подарок в виде "золота" Азиады. И в третьем раунде я увидел, что Баходыр начал уставать, появилась надежда, что вырву победу. Но это спорт. Считаю, что провёл бой достойно, я не опускаю руки и моя главная цель — "золото" Олимпиады в Париже, для её достижения буду усерднее работать", — сказал Камшыбек Кункабаев.

Число чемпионов боксёрского турнира Азиатских игр и обладателей олимпийских лицензий мог пополнить ещё один атлет из Казахстана — капитан сборной Асланбек Шымбергенов, выступающий в весе до 71 кг, но в полуфинале раздельным решением арбитров был признан проигравшим японскому боксеру Севорн Окадзава. Таким образом, на счету Шымбергенова лишь бронзовая медаль, а за право выступить в Париже казахстанцу еще предстоит побороться.

Болельщики уверены — судьи несправедливо засчитали Асланбеку поражение. Неслучайно 6 октября, когда сборные по боксу и греко-римской борьбе вернулись в Алматы, болельщики устроили спортсменам и тренерам тёплый прием, с песнями и кричалками, а для Шымбергенова подготовили отдельный слоган: "Ты для нас — чемпион". Сам боксёр был польщен таким вниманием и обещал не подвести соотечественников в ближайшем будущем.

"Для каждого спортсмена главная мечта — выступить на Олимпиаде, и это моя мечта и цель, для её осуществления приложу все усилия. Подготовка была очень серьезной и будет ещё серьезнее", — сказал Асланбек Шымбергенов.

Подводя итоги Азиады, главный тренер сборной Мырзагали Айтжанов заявил, что уже сделал определённые выводы, исходя из того, что показали казахстанские боксеры.

"С этой Азиады мы вернулись с 1 серебряной и 2 бронзовыми наградами, для нас это очень низкий показатель. Мы планируем завоевать 4 лицензии на Олимпиаду, и там выиграть как минимум 1 "золото". У меня как у тренера есть видение, как улучшить подготовку, в тренировочном процессе добавим кое-что и в ринге увидите изменения. Ранее работа тоже уже велась, изменения вы видели в бою Камшыбека с Джалоловым, наш спортсмен сегодня прибавил по сравнению с предыдущим боем с этим соперником. Будем продолжать работу над ошибками, разъяснять, тем более, ребята — не новички, и нацелены на максимальный результат — выигрыш лицензий в Париж. Боксеры Казахстана не должны подвести своих болельщиков", — заявил главный тренер Мырзагали Айтжанов.

В греко-римской борьбе результаты Казахстана — "серебро" (Мейржан Шермаханбет, 67 кг) и 2 бронзы (Азат Садыков, 77 кг и Алимхан Сыздыков, 130 кг). Тренер сборной Нурым Дюсенов отметил, что данные результаты можно считать достижением, особенно в отношении Мейржана, так как он больше года не мог тренироваться из-за восстановления после травмы глаза, перенёс две операции и перед Азиадой тренировался всего 3 месяца.

"В этом году ещё планируется чемпионат мира среди военнослужащих, и мои ученики Меиржан Шермаханбет и Айдос Султангали, как представители ЦСКА МО РК, выступят там. Им сейчас нужна соревновательная практика, так как первая половина 2024 года — ответственный период, время для завоевания лицензий на Олимпиаду, а лето — это сама Олимпиада. Я уверен, что мы правильно подготовимся и ребят выведем на пик формы к самым значимым стартам четырёхлетия", — заявил тренер.

Азииатские игры в Ханчжоу близятся к своему завершению, и уже 8 октября корреспондент BaigeNews.kz подведёт окончательные итоги выступления команды Казахстана на данных соревнованиях.