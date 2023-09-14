В Париж через Ханчжоу: Сколько олимпийских лицензий могут выиграть казахстанцы на Азиаде

23 сентября в Китае в городе Ханчжоу стартуют летние Азиатские игры. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает, чем эти комплексные континентальные соревнования будут интересны для Казахстана с точки зрения выигрыша олимпийских лицензий.

Программа Азиады настолько масштабная, что в ней примет участие даже больше спортсменов, чем в Олимпиаде, медали будут разыграны в 40 видах спорта (61 дисциплине), в том числе в 28 олимпийских и 12 неолимпийских.

Казахстан будет представлен в 33 видах, в Китай защищать честь страны отправится 525 атлетов, а также тренерские штабы, специалисты комплексных научных групп, массажисты, спортивные врачи. Это рекордный состав делегации нашей страны за всю историю участия в Азиатских играх. Знаменосцами команды на Азиаде будут боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Надежда Дубовицкая.

В антидопинговой службе Азиады Казахстан будет представлен двумя инспекторами допинг-контроля.

"НОК продолжает работу, у нас есть определенный перечень обязанностей перед каждой Азиадой и Олимпиадой, и мы сейчас совместно с министерством туризма и спорта соответствующую работу проводим. Также министерство туризма и спорта, Комитет физкультуры и спорта, Дирекция развития спорта, в свою очередь, проводят работу по обеспечению спортсменов, тренеров, медиков всем необходимым для успешной подготовки и выступлению на соревнованиях, реализуется программа подготовки и участия сборных на Олимпиаде-2024", - сказал директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов в кулуарах празднования 30-летия олимпийского движения в Независимом Казахстане, организованного НОК РК.

Путь в Париж лежит через Ханчжоу

Летние Азиатские игры традиционно - важный континентальный старт, который проводится раз в четыре года, поэтому медали этих соревнований на особом счету. Но предстоящие Азиатские игры интересны еще и тем, что в некоторых видах спорта по результатам Азиады будут распределены олимпийские лицензии. С двойной задачей - выиграть медали и завоевать лицензии, в Ханчжоу едут боксеры, брейкдансеры, теннисисты, пятиборцы, команды по водному поло и хоккею на траве, а также спортсменки, выступающие в артистическом плавании. Кроме того, на Азиаде получить лицензии в Париж-2024 могут пловцы и легкоатлеты, если покажут результат, соответствующий заданному нормативу.

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, порадовавший весь Казахстан исторической олимпийской наградой в 2016 году в плавании, сегодня является тренером национальной сборной по этому виду спорта. По его словам, в сборной есть несколько претендентов на медали Азиады и выполнение нужного олимпийского норматива. Это Адильбек Мусин на дистанции 100 метров баттерфляем и вернувшая недавно гражданство Казахстана Софья Сподаренко на 100-метровке баттерфляем и комплексным плаванием. Кроме того, Баландин рассчитывает, что на Олимпиаду-2024 смогут попасть выступавшие на недавнем чемпионате мира среди юниоров Арсен Кожахметов на 100-метровке брассом и Ксения Игнатова на дистанции 200 метров на спине.

По словам Баландина, после того, как он завершил соревновательную карьеру, в сборной по плаванию затянулся процесс смены поколений, но есть большая надежда на юниоров.

"В начале своей спортивной карьеры я занимал 4-е место на юношеском чемпионате мира. Сейчас, на прошедшем недавно юношеском мировом первенстве, наши пловцы три раза занимали 4-е места и два раза были 6-ми, обновлено два рекорда Казахстана. Думаю, если ребята и девчата продолжат работать в том же духе, как и сейчас, то в ближайшем будущем будут бороться за медали Азиатских и Олимпийских игр, а также взрослых чемпионатов мира", - сказал Баландин.

Пловцы нашей страны могут завоевывать медали на мировых стартах, уверен Баландин.

"Работать тренером мне интересно, есть свои идеи. Конечно, тот опыт, который я получил как спортсмен, занимаясь в белорусской, американской, европейской школах плавания, мы сейчас применяем в казахстанской сборной. Ну и как у молодых тренеров, есть свои идеи, экспериментируем, чтобы найти свой путь и построить современную казахстанскую школу плавания", - заверил Баландин.

Ватерполисты Казахстана едут на Азиаду с единственной целью - выиграть золото. Только такой результат позволит им пробиться на Олимпиаду-2024. Сергей Дроздов, экс-игрок и экс-тренер сборной, а ныне генеральный секретарь Федерации водных видов спорта РК, говорит, что неучастие Австралии в Азиатских играх немного облегчает задачу, но и другие соперники по азиатскому континенту весьма сильны.

"Сейчас очень сильно выросли команды Китая и Японии. Это наши извечные соперники. Китай выступает дома, их будут гнать вперед трибуны, у Японии сейчас очень хорошая команда, несмотря на высокий рост игроков, они показывают подвижную атакующую игру, в том же стиле, как раньше играли в Казахстане, как играла наша команда "Динамо Алма-Ата" за счет опережения соперников, мышления. Сборная Казахстана, мужская команда нашей страны перед Азиадой проводит УТС в Сербии, по возвращении в Казахстан проведут заключительный сбор в Астане, проведут матчи с командой Балтики. Я также буду с командой, передавать свой опыт", - сказал Сергей Дроздов.

Оценивая шансы на победу и выигрыш лицензии, Дроздов отмечает, что у мужской команды их больше, чем у женской.

"Обе команды у нас сильно омолодились. Но в мужской сборной больше взрослых опытных игроков, 6 - 7 человек, продолжают участвовать, это Мурат Шакенов, Михаил Рудай, Руслан Мукаманов и другие также будут подключаться. В женской опытных игроков всего два, команда молодая. Но девочки амбициозные, заряжены на результат. Даже если не все получается, за счет желания есть возможность вырваться в лидеры", - считает Сергей Дроздов.

Что касается артистического плавания, то в сборной сейчас происходит смена поколений - опытные сестры Немич завершили карьеру.

"Конечно, будет очень сложно. У нас очень хорошие девочки, надеюсь, смогут попасть в тройку призеров на Азиаде. Команда показывает хороший результат, хоть молодая, но опытная. Чемпионат мира в Фукуоке показал, что команда готова бороться за самые высокие места. Изменилась система судейства, шансы есть, надеемся, что смогут совладать с волнением и завоевать место в тройке призеров", - сказал Сергей Дроздов.

Отметим, что олимпийские лицензии получат только победительницы Азиады в артистическом плавании.

Лидерами мужской и женской команд Казахстана по современному пятиборью сегодня являются Елена Потапенко и Павел Иляшенко. На Азиаду едет 8 спортсменов, выступающих в этом виде спорта. И на Азиатских играх они имеют очень хороший шанс получить лицензии на Олимпиаду в Париж и у мужчин, и женщин. Для этого надо войти в Топ-5.

"В современном пятиборье одна из дисциплин - конная, в которой мастерство спортсмена играет не самую решающую роль, поэтому присутствует фактор удачи. В ходе подготовки к Азиаде были свои нюансы с лошадьми - наш вид спорта недешевый и были определенные проблемы с конными тренировками на местах. Сборная сейчас готовится к Азиаде в Алматы, ранее выезжали на сборы в Литву. Павел Иляшенко проводит сборы в Белоруссии", - рассказал генеральный секретарь Федерации современного пятиборья РК Леонид Зимарев.

Ударная сила

Несомненно, большое внимание болельщиков будет приковано к выступлению мужской и женской сборных Казахстана по боксу. В Китай едут все лидеры, ведь именно Азиатские игры - это первый старт, где можно получить олимпийские лицензии. Для этого достаточно выйти в финал.

Олимпийский чемпион и призер Олимпиады по боксу Ермахан Ибраимов уверен, что мужская команда получит большую часть олимпийских лицензий уже на Азиаде, попутно выиграв золотые и серебряные медали этих соревнований.

"Казахстанские боксеры на Азиатских играх традиционно занимают лидирующие позиции. Наши основные соперники в боксе на Азиаде - Китай, Узбекистан, в легких весах сильны японцы. Тем не менее, мы на Азиатских играх в боксе всегда брали от 3 до 5 золотых наград. Выиграть в Ханчжоу 3 золотые медали из 7 возможных - вполне по силам нашим боксерам. Что касается лицензий, то все 7 казахстанских боксеров вполне готовы выйти в финалы в своих весах и забрать лицензии, но учитывая, что это спорт и всякое бывает, ожидаю, что мы получим 5 обладателей лицензий, из них 3 чемпиона Азиады и 2 серебряных призера. Убежден, что казахстанские боксеры будут стремиться выиграть лицензии сразу на Азиаде, чтобы планомерно, спокойно готовиться к Олимпиаде", - отметил Ермахан Ибраимов.

Растут результаты и в женской сборной по боксу. Экс-главный тренер команды Вадим Присяжнюк считает, что нынешняя команда сможет установить рекорд по выигранным лицензиям

"Давать прогнозы - дело неблагодарное, тем более, я сейчас не нахожусь с командой постоянно. Но поделюсь своими мыслями. На Азиаде будут сильные китаянки, тем более, что они выступают дома, поэтому нашим девочкам придется побоксировать как следует, попахать, выложиться на все 100%. Главное, что в нынешнем составе сборной, на мой взгляд, все сильнейшие на данный момент спортсменки страны. Думаю, им вполне по силам заработать 2 или 3 лицензии из 6 возможных уже на Азиаде, а еще одну-две лицензии добрать в 2024 году на мировой квалификации, в сумме надо брать 4 или 5 лицензий это точно. Финалистками Азиады и обладательницами лицензий могут стать Карина Ибрагимова, Валентина Хальзова и Жайна Шекербекова". - полагает Присяжнюк.

Команда Казахстана по брейкдансу на Азиаде будет состоять из трех человек. Это чемпион мира 2021 года по версии BC One Амир Закиров, а также действующие победители национального турнира BC One Kazakhstan Даулет Анарбекулы и Сайора Алибекова. Они приедут на Азиаду сразу после чемпионата мира. По условиям отбора, лицензию в Париж в брейкдансе казахстанцы могут получить, став чемпионами мира, либо чемпионами Азиады. Оставшиеся 7 пропусков будут разыграны в 2024 году на квалификационном турнире.

Амир Закиров сегодня занимает 8-е место в олимпийском квалификационном рейтинге и, по мнению отечественных и зарубежных специалистов, может выиграть олимпийскую лицензию либо на мировом первенстве, либо на Азиаде. Неплохие шансы на чемпионство на Азиаде имеют и двое других участников от Казахстана.

Специалисты во всем мире отмечают, что главной фишкой казахстанских брейкеров является их фирменное прикосновение к полу ногами, а также казахский колорит в танцевальной программе. Предсказывать результаты Азиады в брейкдансе никто не берется, поскольку один баттл может перевернуть все с ног на голову, фаворит может проиграть ноунейму.

В теннисе уникальный шанс выступить на Олимпиаде в случае победы на Азиаде имеют молодые казахстанские спортсмены, воспитанные именно в Казахстане. На корты Ханчжоу биться за золото и лицензии выйдут Дмитрий Попко, Бейбит Жукаев, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова. Большую часть участников теннисного турнира Олимпиады-2024 определят в 2024 году на основании рейтингов ATP и WTA.

20 легкоатлетов Казахстана намерены выиграть на Азиатских играх не только медали, но и показать результаты, достаточные для попадания на Олимпийские игры. В составе команды на Азиаде заявлены все лидеры. Буквально за неделю до Азиады спортсмены выступают на чемпионате Казахстана в Алматы, после чего отправятся в Китай.

Что касается хоккея на траве, то Казахстан представит только женская сборная. Учитывая высокий уровень развития этого вида спорта в Азии, невозможно спрогнозировать, какое место займет наша команда на турнире. На предыдущей Азиаде-2018 в Джакарте казахстанские хоккеистки расположились на замыкающей 10-й позиции.

Ждем медали Азиады

Розыгрыш олимпийских лицензий продлится до середины 2024 года. По словам Елсияра Канагатова, в планах министерства - завоевание спортсменами Казахстана не менее 100 лицензий для участия в Олимпийских играх-2024. В тоже время, в НОК и министерстве ожидают, что казахстанские атлеты на Азиатских играх в Ханчжоу также покажут свой класс, высокий уровень и войдут в число лидеров в общекомандном медальном зачете.

До начала летних Азиатских игр в Ханчжоу остается чуть больше недели, все спортсмены и тренеры оттачивают решающие детали в своей подготовке к главным континентальным стартам четырехлетия. Представители всех видов спорта - олимпийских и не олимпийских, по которым на Азиаде разыграют олимпийские лицензии в Париж-2024 и по которым не разыграют, к Азиатским играм относятся очень серьезно и намерены выиграть как можно больше медалей высшего достоинства. Болельщики и специалисты уже сегодня адресуют каждому, кто отправляется в Китай, самые теплые пожелания и есть надежда, что при такой мощной поддержке, как со стороны государства, так и болельщиков, спортсмены Казахстана покажут свой класс и добьются поставленных целей.

Фото: Альберт Ахметов.