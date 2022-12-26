Для меня он остаётся самым любимым - мать погибшего в январских беспорядках полицейского

Фото: из архива семьи

Среди погибших полицейских во время январских беспорядков был младший сержант Департамента полиции г. Алматы Нурболсын Алмасов, передаёт BaigeNews.kz. Шестого января страж порядка, выполняя свой служебный долг, был убит во время охраны телебашни "Коктобе".

Молодой человек заступил на службу в органы совсем недавно - в 2021 году. По воспоминаниям его матери Гульсым Сейталиевой, он рос смелым и справедливым ребёнком, который пользовался уважением среди сверстников.

"Мой сын Нурболсын рос и воспитывался в ауле. Его воспитывал мой родной брат Мейрбек. С малых лет он был очень смелым, справедливым, честным. Его все любили: и одноклассники, и одногруппники, и даже сотрудники его очень уважали", - рассказала Гульсым Сейталиева.

Фото из архива семьи

Для мамы и близких Нурболсын всегда останется в памяти дорогим и любимым человеком, который всегда заботился о своих близких.

"Пятого числа (05.01.2022 - Ред.) он звонил всем родственнникам, друзьям и мне. Просил никуда не выходить.... Он никогда не думал о себе, всегда переживал за других. Он для нас всегда был самым честным и отважным, а для меня остаётся самым любимым и дорогим ребёнком", - поделилась Гульсым Сейталиева.

За проявленную отвагу и самоотверженность Нурболсын Алмасов посмертно был награждён орденом "Айбын" III степени. Что касается помощи со стороны государства, семье погибшего была подарена двухкомнатная квартира в Алматы и оказана материальная помощь.