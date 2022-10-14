Для иностранцев госуслуги в Казахстане станут платными

Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

В Казахстане с 2023 года иностранцам госуслуги будут оказывать на платной основе, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz

Этот вопрос обсуждался на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам оказания госуслуг.

"Обсудили текущую ситуацию по платам за государственные услуги. Сделали акцент на введении платы за услуги при обслуживании иностранцев. Поручил коллегам из задействованных государственных органов (МВД, Минюст, Минфин) и "Правительству для граждан" выработать механизм по введению платности для иностранцев со следующего года", - написал Мусин в своём Facebook.

Также министр сообщил, что в Казахстане отменят электронную цифровую подпись и внедрят механизм подписания на порталах госуслуг с помощью QR.