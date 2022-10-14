В Казахстане ЭЦП заменят на QR

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В Казахстане отменят электронную цифровую подпись и вместо неё внедрят механизм подписания на порталах госуслуг с помощью QR, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz

Этот вопрос обсуждался на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг.

"Считаю, что, в первую очередь, мы должны позаботиться о том, чтобы людям было удобно пользоваться электронными услугами. Уже разработан механизм подписания через QR, который и удобен, и безопасен. Осталось только внедрить его на всех порталах. Дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer", - написал Мусин в своём Facebook

По его словам, на заседании подняли вопрос, когда услугополучатели после получения SMS-сообщения о готовности того или иного документа приходят в ЦОН и узнают, что он ещё не доставлен.

"Здесь отмечу, что мы усовершенствуем этот механизм и люди будут получать услуги вовремя в электронном виде, не приходя повторно в ЦОН", - отметил министр.

По его словам, в скором времени планируется полностью автоматизировать процесс прикрепления к поликлинике. Система сама всё проверит и прикрепит, а при переезде человеку будет предложена поликлиника по новому месту жительства.

"По инициативе министерства юстиции было рассмотрено предложение, касающееся упрощения процессов смены данных, например, изменение адреса регистрации. Эта услуга будет доступна в приложениях банков. Здесь осталась только техническая реализация, поэтому поручил ускорить эти работы", - отметил глава МЦРИАП.