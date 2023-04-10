Длинные выходные: как казахстанцы будут отдыхать на майские праздники

В мае 2023 года казахстанцы отметят три праздника и согласно постановлению правительства отдохнут 11 дней, передаёт BaigeNews.kz.

1 мая, на День единства народа Казахстана, в 2023 году граждане страны будут отдыхать три дня подряд: 29 и 30 апреля и 1 мая, так как этот праздник выпадает на понедельник.

7 мая, День защитника Отечества выпадает на воскресенье, поэтому переносится на понедельник — 8 мая.

9 мая, День Победы, в этом году приходится на вторник. Таким образом, казахстанцы с пятидневной рабочей недели будут отдыхать четыре дня подряд: 6, 7, 8 и 9 мая. Кто работает шесть дней, отдохнут 7, 8 и 9 мая.