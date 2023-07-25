Дизтопливо станет дешевле для фермеров в Казахстане

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Сельхозтоваропроизводители в Казахстане будут покупать дизельное топливо на 14,8 процента дешевле розничных цен. Министерством энергетики на основе заявок Минсельхоза и местных исполнительных органов для проведения осенне-полевых работ выделено 426 тысяч тонн горючего, передаёт BaigeNews.kz.



Рекомендованная министерством энергетики цена для СХТП - 284 тысячи тенге за тонну, в литрах – 239 тенге за литр на воротах нефтеперерабатывающего завода.



В зависимости от региона доставки и расходов региональных операторов средняя цена топлива для фермера составит порядка 257 тенге за литр.

Предельная розничная цена дизельного топлива на АЗС составляет 295 тенге за литр.

"Для СХТП разница между розничной стоимостью и ценой дизельного топлива для ОПР – 14,8 процента (скидка порядка 38 тенге.). Скидка в осенний период выше по сравнению с весной. Во время проведения весенне-полевых работ 2023 года скидка на дизельное топливо составляла 13,9 процента (порядка 26 тенге)", - отметили в Минэнерго.

Осенне-полевые работы в Казахстане проводятся с июля по ноябрь включительно. На июль региональные операторы по поставке дизельного топлива фермерам отгрузили 4,5 тысячи тонн или один процент из всего выделенного объёма.



Для контроля адресности поставок на НПЗ производится окрашивание дизельного топлива: АНПЗ - желтый, ПНХЗ - красный, ШНПЗ - синий, также Комитетом государственных доходов МФ РК присваиваются ПИН-коды.