Disney создаст игровую вселенную

Disney инвестирует 1,5 миллиарда долларов в долю в Epic Games и создаст новую игровую и развлекательную вселенную. Об этом заявил гендиректор компании Боб Айгер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Пресс-служба Disney сообщила, что планирует совместно с Epic Games создать новую "игровую и развлекательную вселенную", где потребители смогут "играть, смотреть, делать покупки и взаимодействовать с контентом, персонажами и историями из Disney, Pixar, Marvel, „Звездных войн“, „Аватара“ и многих других". Утверждается, что игроки смогут создавать свои собственные истории, а также свободно делиться контентом. Проект будет реализован на движке Unreal Engine.

В интервью CNBC Айгер назвал эти инвестиции "вероятно, нашим самым большим вторжением в игровое пространство за всю историю".

"Я считаю, что это не только своевременный, но и важный шаг, если посмотреть на демографические тенденции и на то, где и как поколение Альфа, поколение Z и миллениалы тратят свое время" — сказал он.

Ранее Disney уже сотрудничала с Epic, чтобы перенести в Fortnite персонажей из Marvel, "Звездных войн", "Кошмара перед Рождеством", "Трона" и многих других.