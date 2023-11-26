Дисквалификацией едва не закончился бой казахстанки в Армении
Сегодня, 20:56
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Сегодня, 20:56Сегодня, 20:56
181Фото: sports.kz
Казахстанская боксёрша Айша Сариева одержала убедительную победу в своем первом поединке на юниорском чемпионате мира-2023 в Ереване (Армения), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/8 финала в весовой категории до 52 килограммов Сариева встретилась с болгаркой Миленой Николовой и победила ее единогласным решением судей — 5:0, забрав с большим запасом все раунды (30-23, 30-22, 30-24, 30-25, 30-25). Помимо того, что казахстанка доминировала в этом бою, рефери сняла с её соперницы два балла. Третий штраф означал бы дисквалификацию представительницы Болгарии, однако до этого дело не дошло.
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