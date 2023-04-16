Директора турагентства в Шымкенте подозревают в обмане паломников

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Более сотни казахстанских паломников пострадали о махинаций в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Как рассказали в ведомстве, в полицию Енбекшинского района Шымкента с коллективным заявлением обратились жители. Они обвинили директора туристического агентства "Kausar Travel" в мошенничестве. Бизнесмена разыскали и водворили в ИВС.

"Прокуратура города, изучив материалы уголовного дела и обоснованность задержания, поддержала ходатайство органа следствия о возбуждении перед судом санкционирование меры пресечения в виде содержания под стражей.

По итогам рассмотрения судом избранная мера пресечения в отношении подозреваемого лица санкционирована", — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре также уточнили, что досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в прошлом году турфирма в Алматы оставила верующих без хаджа и денег. При этом стоимость тура была недешевая – от двух миллионов тенге.