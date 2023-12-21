Директора школы осудили за продажу аттестата в Жанаозене

В Жанаозене суд оштрафовал директора вечерней школы за взятку, полученную за выдачу аттестата о получении среднего образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Руководитель образовательного учреждения получила за "услугу" 70 тысяч тенге. Её уволили с должности. Также приговором суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного по статье 366 часть 2 Уголовного Кодекса Казахстана "Получение взятки".

Ей назначен штраф на сумму 2 миллиона 100 тысяч тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Наказание за взятку предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы, однако суд учёл, что экс-директор признала вину и не имела судимости.

Ранее в Актюбинской области педагог взяла кредит, чтобы купить диплом об окончании магистратуры в вузе. "Продавцом" оказался мошенник, которому женщина перечислила 800 тысяч тенге.

В Алматы руководителя отдела образования подозревают в покушении на получение взятки. По данным прокуратуры, он хотел взять 12 миллионов тенге в обмен на признание компании-поставщика победителем конкурса по организации лагеря для детей-сирот и школьников.