В покушении на взятку подозревают руководителя отдела образования Алматы

Руководителя отдела образования Алматы обвиняют в том, что он планировал получить 12 миллионов тенге за признание компании-поставщика победителем конкурса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Сотрудники надзорного органа направили в суд уголовное дело по факту покушения на получение взятки руководителем отдела в размере 12 миллионов тенге за признание компании поставщика победителем конкурса по организации лагеря для детей-сирот и школьников.



Также по указанию прокуратуры Алматы было внесено представление об устранении нарушений законности, способствовавших совершению уголовного правонарушения в акимат Алматы для привлечения к установленной законом ответственности должностных лиц.