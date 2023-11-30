В Актюбинской области педагог взяла кредит, чтобы купить диплом
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800 тысяч тенге за поддельный диплом отдала аферисту методист районного отдела образования в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Весной этого года женщина рассказала коллеге, что планирует поступить в вуз по специальности "Педагог-психолог". Коллега поделилась, что в городе у нее есть знакомый, который "может помочь" получить диплом об окончании магистратуры в вузе.
Женщина взяла его номер телефона и позвонила. Мужчина подтвердил, что сможет достать диплом и попросил предоплату за свои "услуги" — 800 тысяч тенге. У женщины не было таких денег, она поехала в город, оформила кредит и через банковское приложение перевела деньги незнакомцу. Однако ни обещанный диплом, ни свои деньги она не получила.
В конце ноября женщина обратилась в полицию. Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Актобе, ранее судимый за аналогичное преступление. По факту мошенничества заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Проводится досудебное расследование.
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