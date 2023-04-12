Директора школ и завучи уволены после драки школьников в Кызылординской области

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В Кызылординской области после массовой драки школьников уволены директора двух школ и завучи по воспитательной работе. Наказаны 10 сотрудников полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Видео драки появилось на странице общественницы Ляззат Бактибаевой в Facebook. На кадрах видно, как один из парней лежит на земле, а несколько зверски бьют его ногами, метясь в лицо.

Общественница утверждает, что в драке участвовали ученики двух школ, и это якобы уже не первый случай в Казалинском районе.

На рассмотрение в МВД направлена рекомендация о снятии с занимаемой должности начальника отдела полиции Казалинского района, где и произошёл конфликт между учащимися. В результате девятиклассник с тяжёлыми травмами попал в реанимацию. Сейчас его состояние стабилизировалось. В отношении пяти школьников возбуждено уголовное дело.

"Нельзя считать, что во всём виноваты только учителя и полицейские. В ответе за произошедшее все. В том числе общество и родители. Там всего четыре инспектора ИДН. Возможности у них ограничены. Тем не менее, мы признаём, что проблемы есть. И мы готовы работать над их устранением", - сказал заместитель начальника департамента полиции Кызылординской области Шамшидин Амитов.

В школах района, где произошла драка, поручено усилить воспитательную работу, отметил руководитель областного управления образования Мейрамбек Шермагамбетов.