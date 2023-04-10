Пинали в лицо и куда попадут: кадры избиения подростка в Кызылординской области попали в Сеть

Фото: pixabay.com

Несколько парней жёстко избили подростка в Кызылординской области. Кадры расправы попали в Сеть. В полиции прокомментировали произошедшее, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось на странице общественницы Ляззат Бактибаевой в Facebook. На кадрах видно, как один из парней лежит на земле, а несколько зверски бьют его ногами, метясь в лицо.

Общественница утверждает, что в драке участвовали ученики двух школ, и это якобы уже не первый случай в Казалинском районе.

"Установлено, что несовершеннолетний избит неизвестными лицами. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования Казалинского районного отдела полиции по части 2 статьи 293 УК РК - "Хулиганство". В ходе следствия установлены все лица, избившие потерпевшего. Они доставлены в отдел полиции. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

На брифинге уточнили, что среди подозреваемых есть сын сотрудника полиции в отставке.

Для обеспечения полноты и объективности расследования дело взято в производство следственным управлением департамента полиции Кызылординской области.

В полиции заверили, что криминогенная обстановка в Казалинском районе стабильная. Для профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних продолжаются рейдовые мероприятия. Работа в данном направлении находится на контроле руководства ДП региона.

Кроме того, стало известно, что работы лишились заместители директоров школ по воспитательной работе.

По словам начальника Кызылординского областного управления образования Мейрамбека Шермаганбета, уволены завучи школ №70 и 266 Казалинского района. Строгие меры будут приняты и в отношении директоров.

"Кроме того, начальнику Казалинского районного отдела образования будет объявлен строгий выговор, а ответственность других ответственных специалистов будет проверена", - сказал глава управления.

На брифинге сообщили, что среди подозреваемых есть сын сотрудника полиции в отставке.