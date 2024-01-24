Динара Шукижанова сложила полномочия депутата Мажилиса

Первым вопросом на пленарном заседании рассмотрели досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Динары Шукижановой, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Мажилиса Парламента Динара Шукижанова написала заявление о сложении депутатских полномочий.

"Уважаемый Ерлан Жаканович, уважаемые коллеги! Я приняла сложное для себя решение – покинуть Мажилис и вернуться в регион на производство. Безусловно, все мои депутатские инициативы будут продолжены моими однопартийцами. Я остаюсь в партии Respublica в качестве сопредседателя и продолжу представлять интересы народа, бизнеса, но уже в другом, привычном для себя качестве. Уверена, что смогу принести больше пользы для экономики страны на производстве, развивая промышленность и привлекая в Казахстан новых инвесторов", - сказала Динара Шукижанова.

Депутаты поддержали её решение.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил депутата за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

По данным ЦИК РК, заявление об освобождении от исполнения обязанностей подано Динарой Шукижановой по собственному желанию.

Отметим, Динара Шукижанова была избрана депутатом Мажилиса Парламента РК в марте 2023 года по списку от партии Respublica. Она была членом Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента. Автор 25 поправок - лично, 107 – в соавторстве. Среди реализованных инициатив – разработка Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы, обновление клинических протоколов лечения несовершеннолетних от наркозависимости (в том числе от синтетических наркотиков), пролонгация субсидирования деятельности таксомоторных компаний, ограничение скорости передвижения на электросамокатах по тротуарам, работа над Законом о бюджете, новым Налоговым кодексом.