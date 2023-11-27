Динара Щеглова назначена на должность вице-министра науки и высшего образования Казахстана
Сегодня, 10:15
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Сегодня, 10:15Сегодня, 10:15
84Фото: primeminister.kz
Новым вице-министром науки и высшего образования стала Динара Щеглова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Щеглова Динара Ринатовна назначена на должность вице-министра науки и высшего образования", - говорится в сообщении.
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