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Динара Щеглова назначена на должность вице-министра науки и высшего образования Казахстана

Сегодня, 10:15
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15
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Фото: primeminister.kz

Новым вице-министром науки и высшего образования стала Динара Щеглова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Щеглова Динара Ринатовна назначена на должность вице-министра науки и высшего образования", - говорится в сообщении.

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