Динамика роста населения в Казахстане превысила самые оптимистичные прогнозы – Ерлан Карин

Государственный советник РК Ерлан Карин считает, что благодаря росту рождаемости, увеличению продолжительности жизни и сокращению смертности динамика роста населения в Казахстане превысила даже самые оптимистичные прогнозы, передаёт BaigeNews.kz.

Надо отметить, что по прогнозам, как международных, так и отечественных экспертов, вплоть до самых недавних, данный показатель должен был быть достигнут в лучшем случае только к 2024 году", - пишет Ерлан Карин.

"Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев объявил , что численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек.

Он отмечает, что, согласно прогнозам ООН от 2017 года, ожидалось, что население Казахстана достигнет 20, 301 миллиона человек к 2030 году. Позднее, в 2019 году, ООН дал более оптимистичный прогноз – 20, 639 миллиона человек к 2030 году.

"Даже в самых свежих прогнозах были более умеренные ожидания по росту численности населения. Так, в 2022 году Центр развития трудовых ресурсов прогнозировал, что население Казахстана составит 20, 312 миллиона человек в 2024 году при оптимистическом сценарии, либо 20, 083 миллиона человек в 2025 году при пессимистическом сценарии.

Однако благодаря росту рождаемости, увеличению продолжительности жизни и сокращению смертности динамика роста населения в Казахстане превысила даже самые оптимистичные прогнозы", - отмечает Карин.