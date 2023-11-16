Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов - Токаев
Сегодня, 10:03
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Сегодня, 10:03Сегодня, 10:03
57Фото: akorda.kz
Казахстан празднует рождение 20-ти миллионного жителя страны, передаёт BaigeNews.kz.
"Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья–фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", - написал глава государства Касым-Жомарт Токаев в соцсети.
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