Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов - Токаев

Казахстан празднует рождение 20-ти миллионного жителя страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья–фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", - написал глава государства Касым-Жомарт Токаев в соцсети.