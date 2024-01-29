  • 29 Января, 08:40
  • BAIGENEWS

Димаш пригласил юного участника Virtuosos v4+ в Казахстан

Сегодня, 08:30
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скрин видео Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30
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Фото: скрин видео

Популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген поделился на своей странице в социальной сети Instagram фрагментом шоу Virtuosos v4+, передаёт BaigeNews.kz.

Димаш Кудайберген был очарован виртуозной игрой 15-летнего скрипача Тео Гертлера из Словакии и пригласил его приехать в Казахстан.

"Я твой фанат", - признался Димаш юному музыканту.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Напомним, Димаш Кудайберген принял участие в конкурсе талантов Virtuosos V4+ в качестве члена жюри. В финале проекта оказались молодые музыканты из Венгрии, Польши, Словакии, Украины, Чехии. 

Отметим также, что отмеченный Димашем Тео Гертлер стал одним из финалистов конкурса.

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