Димаш пригласил юного участника Virtuosos v4+ в Казахстан

Популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген поделился на своей странице в социальной сети Instagram фрагментом шоу Virtuosos v4+, передаёт BaigeNews.kz.

Димаш Кудайберген был очарован виртуозной игрой 15-летнего скрипача Тео Гертлера из Словакии и пригласил его приехать в Казахстан.

"Я твой фанат", - признался Димаш юному музыканту.

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Напомним, Димаш Кудайберген принял участие в конкурсе талантов Virtuosos V4+ в качестве члена жюри. В финале проекта оказались молодые музыканты из Венгрии, Польши, Словакии, Украины, Чехии.

Отметим также, что отмеченный Димашем Тео Гертлер стал одним из финалистов конкурса.