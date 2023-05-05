Димаш ответил на вопросы фанатов прямом эфире в Инстаграм

Фото: dimashnews.com

Сейчас артист находится в Анталье и готовится к своему сольному концерту "Stranger Tour", который состоится 6 мая, передаёт BaigeNews.kz.

В преддверии мероприятия Димаш решил выйти в прямой эфир и пообщаться с поклонниками. Певец в свойственной себе манере спокойно и рассудительно отвечал на вопросы. Можно сказать, что он был немногословным. Говорил артист на казахском и английском языках.

Певец поделился впечатлениями от недавно прошедшего в Армении концерта, отметив, что публика встретила его очень тепло и гостеприимно.

На вопрос о том, любит ли он рок и в целом какие стили музыки предпочитает, Димаш ответил так:

"Конечно. Я люблю все направления музыки. Если артист профессионал, какое бы это не было направление музыки, я буду его слушать", - сказал он.

Рядом с артистом находился дуэт домбристов Темирлан и Ернат, которые недавно победили на престижном международном музыкальном конкурсе Open Italy. Димаш отметил, что очень горд за ребят и пригласил всех поддержать их на концерте в Астане, который состоится 18 июня в Nomad City Hall.

"Времена меняются. И нужно уметь донести до молодежи кюи, национальные произведения нашего народа. Такие артисты как Темирлан и Ернат делают большое дело. Они исполняют такую музыку, не искажая ее, но в современной интерпретации. Ребята доказывают, что домбыра действительно священный инструмент", - сказал Кудайберген и посетовал, что сам не сможет попасть на концерт дуэта. Он пожелал коллегам успехов.

В конце онлайн-встречи певец поделился, что не очень активно использует инстаграм и пообещал чаще выходить в прямой эфир.