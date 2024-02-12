Димаш Кудайберген с братом записал live версию композиции Omir
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Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром записали live версию композиции Omir. Видео появилось в Сети, передаёт BaigeNews.kz.
Премьера песни состоялась 24 мая 2023 года в день рождения Димаша.
Музыку и слова написал сам Димаш.
Произведение повествует о жизненном и творческом пути исполнителя от рождения и до становления артистом.
"Omir - это произведение, чьи мелодия и слова впервые прорвались из моего внутреннего мира. Произведение, приуроченное к моему дню рождения. Я посвящаю его всем моим слушателям, сподвигшим меня выстоять и против свирепых волн на водной глади и против бушующей бури. Это творение о моей жизни", - писал артист.
В июне 2023 года на одном из самых больших LED-экранов в Нью-Йорке запустили видеоролик в поддержку нового музыкального клипа Димаша Кудайбергена Omir.
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