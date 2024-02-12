Димаш Кудайберген с братом записал live версию композиции Omir

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром записали live версию композиции Omir. Видео появилось в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Премьера песни состоялась 24 мая 2023 года в день рождения Димаша.

Музыку и слова написал сам Димаш.

Произведение повествует о жизненном и творческом пути исполнителя от рождения и до становления артистом.

"Omir - это произведение, чьи мелодия и слова впервые прорвались из моего внутреннего мира. Произведение, приуроченное к моему дню рождения. Я посвящаю его всем моим слушателям, сподвигшим меня выстоять и против свирепых волн на водной глади и против бушующей бури. Это творение о моей жизни", - писал артист.

В июне 2023 года на одном из самых больших LED-экранов в Нью-Йорке запустили видеоролик в поддержку нового музыкального клипа Димаша Кудайбергена Omir.