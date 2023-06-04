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dimashnews.com Сегодня, 08:49
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Сегодня, 08:49
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Фото: dimashnews.com

Видеоролик в поддержку композиции Димаша "Omir" транслируют в Нью-Йорке

На одном из самых больших и известных LED-экранов нью-йоркского Таймс-Сквера запущен видеоролик в поддержку нового музыкального клипа Димаша Кудайбергена "Omir" и его предстоящего сольного концерта в Малайзии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.com.

Трансляция трёх видеороликов была организована официальным фан-клубом казахстанского артиста Dimash Official Fanclub. В течение суток они будут транслироваться на LED-экране каждые 20 минут. 

Первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в столице Малайзии Куала-Лумпуре пройдет 24 июня. 

Напомним,  24 мая певец с самым уникальным на планете голосом отметил своё 29-летие. Ко Дню рождения Димаш выпустил трогательный клип "Omir"  о своей жизни. 

 

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Сегодня, 08:49
54
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