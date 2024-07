Димаш Кудайберген принял участие в китайском фестивале пива

Известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген принял участие в "The 34th Qingdao International Beer Festival" в городе Циндао китайской провинции Шаньдун, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

Китай уже в 34-й раз проходит Международный фестиваль пива, который объединяет сферы туризма, торговли, экономики и культуры. Начиная с 1991 года, этот китайский город принимает грандиозный праздник, собирающий миллионы людей.

"The 34th Qingdao International Beer Festival" считается крупнейшим фестивалем под открытым небом в Азии и входит в четвёрку самых крупных подобных мероприятий.

Фестиваль объединяет в себе не только презентацию мировых марок продукции, но и различные форумы, круглые столы, демонстрации в области цифровых технологий, художественные выставки, ярмарки блюд китайской и мировой кухни, fashion мероприятия, спортивные соревнования, туристические флешмобы, театрализованные представления.

В рамках главной концепции мероприятия этого года – "Фестиваль пива + Музыкальный фестиваль", состоялся грандиозный праздник, в котором приняли участие самые популярные звезды из Китая и других стран. По замыслу организаторов гармоничное сочетание китайского стиля и международных элементов отражает открытие Китая внешнему миру.

Димаш Кудайберген на фестивале исполнил "SOS d’un terrien en distresse" – композицию, которая семь лет назад приковала внимание Поднебесной к казахстанскому певцу в проекте "I am a Singer".

"Ұмытылмас күн", – одну из первых своих авторских песен, Димаш спел при сердечной поддержке зрителей, подхвативших любимую песню вслед за артистом.

А в новом авторском произведении "When I’ve got you", которое впервые прозвучало в декабре 2023 года на сольном концерте артиста в Гонконге, Димаш увел слушателей в захватывающую и таинственную историю.

Напомним, ранее Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана "Легенда". Также он принимал участие в проекте главного телеканала Китая "Красота и гармония".