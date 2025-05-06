Юный карагандинец Тимофей Муравьев стал победителем весеннего этапа национального отбора по дрон-рейсингу MultiGP, подтвердив свой статус пилота № 1 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования прошли 3–4 мая в Алматы и собрали сильнейших участников со всей страны.

Тимофей начал управлять дронами в шесть лет — по примеру своего отца Сергея, который первым показал сыну, как устроены гонки с FPV-гарнитурой. Уже через неделю мальчик начал обгонять взрослых. Сейчас Тимофей выступает в составе команды NSPKazGeoScan, созданной вместе с отцом.

Дрон-рейсинг — это молодой, но стремительно развивающийся вид спорта, где участники управляют дронами "от первого лица" с помощью специальных очков. Победу одерживает тот, кто быстрее и точнее пройдёт трассу с препятствиями.

Весенний этап стал первым шагом к участию в мировом финале MultiGP в Майами. Следующий вызов — летний квалификационный тур. Если Тимофей победит и в нём, он получит право представлять Казахстан на мировом уровне.

Ранее Тимофей Муравьев уже выступал за страну на международной арене: он вошёл в топ-16 лучших пилотов мира на чемпионате в Саудовской Аравии и занял 17-е место на Кубке мира в Турции.

Теперь юный талант готовится к следующему отбору — и мечтает принести Казахстану победу на мировом чемпионате в США.