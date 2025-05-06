В Астане, Шымкенте и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются дожди, грозы, пожарная опасность и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Жамбылской области.

Сильный дождь, гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях.

Гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в СКО.

Высокая пожарная опасность – в Астане, Шымкенте, ВКО, Улытау, Туркестанской, Алматинской областях и области Абай.

В Карагандинской области прогнозируются ветер и высокая пожарная опасность.

Сильный дождь, град, гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау.

Пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Кызылординской области.

Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.

Гроза и высокая пожарная опасность ожидаются в Павлодарской и Костанайской областях.

Ветер и высокая пожарная опасность – в Жетысу.