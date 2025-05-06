Дожди и пожарная опасность: во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение
Дожди и грозы прогнозируются в Казахстане на праздник.
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В Астане, Шымкенте и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются дожди, грозы, пожарная опасность и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Жамбылской области.
Сильный дождь, гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях.
Гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в СКО.
Высокая пожарная опасность – в Астане, Шымкенте, ВКО, Улытау, Туркестанской, Алматинской областях и области Абай.
В Карагандинской области прогнозируются ветер и высокая пожарная опасность.
Сильный дождь, град, гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау.
Пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Кызылординской области.
Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.
Гроза и высокая пожарная опасность ожидаются в Павлодарской и Костанайской областях.
Ветер и высокая пожарная опасность – в Жетысу.
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