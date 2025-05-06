Непобеждённый казахстанский боксёр Мейирим Нурсултанов столкнулся с неожиданным препятствием на пути к бою за чемпионский титул — США отказали ему во въезде без объяснения причин, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом он рассказал в подкасте YouTube-канала "Бірінші бол", открыто прокомментировав ситуацию, которая может сорвать его выход на главный бой карьеры.

"Подавал документы дважды. Всё оформлено, было официальное приглашение. Но просто вернули паспорт — сказали, что не могут объяснить причины отказа", — рассказал Нурсултанов.

Речь идёт не просто о туристической поездке: в США Мейирим должен был возобновить тренировки, а главное — готовиться к титульному бою против действующего чемпиона WBC в первом среднем весе Карлоса Адамеса.

Напомним, Нурсултанов ранее завоевал американские титулы WBC USNBC и NABF Junior, регулярно выступал на арене США, и считался перспективным лицом казахстанского бокса за рубежом.

После возвращения на родину его бойцовская активность снизилась, но новый шанс выйти на мировой уровень оказался под угрозой из-за визовых проблем.

По словам Нурсултанова, он не знает, с чем может быть связан запрет: в прошлом он уже получал визы, выступал, не нарушал условий пребывания.

Если ситуация не решится в ближайшее время, бой с Адамесом может быть перенесён или вовсе отменён — при этом Мейирим официально назначен обязательным претендентом по линии WBC, и отказ от боя без уважительной причины может стоить ему позиции.