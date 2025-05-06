Новый канцлер ФРГ избран со второй попытки
Он может приступить к исполнению обязанностей главы правительства уже завтра.
Сегодня, 19:39
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Сегодня, 19:39Сегодня, 19:39
51Фото: Петер Мюллер BILD
Фридриха Мерца избрали на пост федерального канцлера ФРГ со второй попытки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
"За" проголосовали 325 человек, "против" - 289. Воздержались - один. Всего подано 618 голосов.
Мерц может приступить к исполнению обязанностей главы правительства уже завтра.
На первых выборах Мерцу не хватило шести голосов для получения большинства.
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