Фридриха Мерца избрали на пост федерального канцлера ФРГ со второй попытки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

"За" проголосовали 325 человек, "против" - 289. Воздержались - один. Всего подано 618 голосов.

Мерц может приступить к исполнению обязанностей главы правительства уже завтра.

На первых выборах Мерцу не хватило шести голосов для получения большинства.