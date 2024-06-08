Димаш Кудайберген принял участие в проекте главного телеканала Китая
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8 июня телеканал CCTV-1 транслировал новый выпуск проекта "Красота и гармония", реализованный Центральным радио и телевидением Китая совместно с Министерством культуры и туризма в целях масштабного международного культурного обмена между Китаем и зарубежными странами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт фанклуба Димаша Кудайбергена.
"Музыка пересекает границы, а культура наводит мосты. Когда зазвучит музыка, я надеюсь, вы сможете найти силу и мужество в моем пении", — пригласил Димаш своих поклонников к просмотру программы.
И действительно, в этот вечер со сцены проекта прозвучала сильная и смелая песня "Golden", которая уже несколько лет дает старт сольным концертам Димаша.
А в качестве международного сотрудничества казахстанский певец Димаш Кудайберген представил известную композицию "You Raise Me Up" в сопровождении POLY WeDo, хора сучжойского молодежного симфонического оркестра из Китая.
Напомним, что Димаш принимал участие в премьерном выпуске проекта "Красота и гармония", который состоялся в октябре прошлого года. Тогда вместе с известным пианистом Ланг Лангом он исполнил фрагмент первой части фортепианного концерта композитора Синь Синхая "Песнь лодочника Желтой Реки" и представил народную казахскую песню "Дударай" в оригинальном традиционном стиле и стиле джаз-фанк.
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