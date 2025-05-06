С начала 2025 года Земля переживает заметный рост геомагнитной активности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, с января по май уже зафиксирован 21 день с магнитными бурями - это почти в три раза больше, чем за тот же период в 2024 году, когда бурь было всего 8.

На первый взгляд это может показаться странным, ведь солнечная активность в целом снизилась: по расчётам учёных, Солнце стало менее активным примерно на 15%. Количество мощных вспышек класса X также уменьшилось - 5 в этом году против 8 в прошлом.

Однако астрономы нашли объяснение этому парадоксу. Виновники - гигантские корональные дыры на поверхности Солнца. Именно они выбрасывают потоки солнечного ветра, провоцирующие бурные реакции в магнитном поле Земли.

Интересно, что самая сильная вспышка 2025 года (X2.0) произошла 23 февраля - ровно в ту же дату, что и рекордная вспышка прошлого года (X6.3). Исследователи пока не берутся объяснить это совпадение, но факт уже вызвал обсуждение среди специалистов.

Увеличение числа бурь уже ощущают на себе метеозависимые люди, операторы связи и даже системы навигации. Учёные рекомендуют в периоды повышенной активности следить за прогнозами космической погоды и беречь здоровье.