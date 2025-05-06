9 мая в Швеции и Дании стартует чемпионат мира по хоккею. Международная федерация этого вида спорта опубликовала расписание матчей, передаёт BaigeNews.kz.

На первой стадии 16 сборных команд разбиты на две группы - А и В. Сборная Казахстана будет выступать группе В.

В ходе группового этапа соперники сыграют по круговой системе (каждый с каждым). В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

10 мая (суббота) запланирован матч Норвегия — Казахстан. Начало игры в 15:20 по времени Астаны.

11 мая казахстанцы выйдут на лёд против соперников из Германии. Начало в 19:20.

13 мая состоится игра между сборными Казахстана и Венгрии. Старт в 23:20.

14 мая - Казахстан — Дания, начало в 23:20.

17 мая противостоять казахстанцам будут чехи. Начало матча в 19:20.

18 мая победителя выявят сборные Казахстана и США. Начало также в 19:20.

20 мая в 15:20 состоится матч Швейцария — Казахстан.

Финал турнира пройдёт 25 мая в шведской столице.