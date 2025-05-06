  • 7 Мая, 00:06
  • BAIGENEWS

Опубликовано расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею

Сборная Казахстана будет выступать группе В.

Вчера, 22:48
АВТОР
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pxhere.com Вчера, 22:48
Вчера, 22:48
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Фото: pxhere.com

9 мая в Швеции и Дании стартует чемпионат мира по хоккею. Международная федерация этого вида спорта опубликовала расписание матчей, передаёт BaigeNews.kz.

На первой стадии 16 сборных команд разбиты на две группы  - А и В. Сборная Казахстана будет выступать группе В.

В ходе группового этапа соперники сыграют по круговой системе (каждый с каждым). В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

10 мая (суббота) запланирован матч Норвегия — Казахстан. Начало игры в 15:20 по времени Астаны. 

11 мая казахстанцы выйдут на лёд против соперников из Германии. Начало в 19:20.

13 мая состоится игра между сборными Казахстана и Венгрии. Старт в 23:20. 

14 мая - Казахстан — Дания, начало в 23:20.

17 мая противостоять казахстанцам будут чехи. Начало матча в 19:20.

18 мая победителя выявят сборные Казахстана и США. Начало также в 19:20.

20 мая в 15:20 состоится матч Швейцария — Казахстан. 

Финал турнира пройдёт 25 мая в шведской столице.

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