Ученики из Казыгуртского района Туркестанской области стали призёрами престижного международного турнира FIRST LEGO League Challenge, который прошёл в городе Софикон, Греция, передаёт BaigeNews.kz.

Команда школьников достойно представила Казахстан, завоевав третье место сразу в двух номинациях: Robot Design Award и Alliance Cup. Турнир объединил команды из более чем 50 стран, включая США, Германию, Японию, Бразилию и Австралию.

Состав команды: Нурасыл Сайлау, Даянхан Нуралы, Аружан Дильдабек, Асылжан Камал, Нурасыл Акжол, Несибели Аскарова, Гульмира Давронбек, Балым Тайбек и Омиржан Елтай.

Подготовкой школьников занимались преподаватели информатики.

Команда из Казыгурта продемонстрировала высокий уровень подготовки и инженерного мышления, подтвердив, что сельские школы Казахстана способны конкурировать на международной STEM-арене.