В Костанайской области в ДТП погиб подполковник полиции Батырсаим Зайтинов, передаёт BaigeNews.kz.

Соболезнования родным и близким полицейского выразил глава МВД РК Ержан Саденов. Он сообщил, что Батырсаим Зайтинов погиб при исполнении служебных обязанностей.

"Его имя останется в памяти коллег и ведомства. Министерство внутренних дел окажет семье всю необходимую поддержку", – написал министр в соцсетях.

Ранее сообщалось о гибели в ДТП в области Абай сержанта полиции Айдоса Айдарханұлы.