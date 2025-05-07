Подполковник полиции погиб в Костанайской области
Полицейский попал в ДТП.
Сегодня, 00:55
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Сегодня, 00:55Сегодня, 00:55
191Фото: Instagram / sadenov_online
В Костанайской области в ДТП погиб подполковник полиции Батырсаим Зайтинов, передаёт BaigeNews.kz.
Соболезнования родным и близким полицейского выразил глава МВД РК Ержан Саденов. Он сообщил, что Батырсаим Зайтинов погиб при исполнении служебных обязанностей.
"Его имя останется в памяти коллег и ведомства. Министерство внутренних дел окажет семье всю необходимую поддержку", – написал министр в соцсетях.
Ранее сообщалось о гибели в ДТП в области Абай сержанта полиции Айдоса Айдарханұлы.
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