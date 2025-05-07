  • 7 Мая, 02:00
  • BAIGENEWS

Подполковник полиции погиб в Костанайской области

Полицейский попал в ДТП.

Сегодня, 00:55
АВТОР
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Instagram / sadenov_online Сегодня, 00:55
Сегодня, 00:55
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Фото: Instagram / sadenov_online

В Костанайской области в ДТП погиб подполковник полиции Батырсаим Зайтинов, передаёт BaigeNews.kz.

Соболезнования родным и близким полицейского выразил глава МВД РК Ержан Саденов. Он сообщил, что Батырсаим Зайтинов погиб при исполнении служебных обязанностей.

"Его имя останется в памяти коллег и ведомства. Министерство внутренних дел окажет семье всю необходимую поддержку", – написал министр в соцсетях.

Ранее сообщалось о гибели в ДТП в области Абай сержанта полиции Айдоса Айдарханұлы.

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