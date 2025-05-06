Министерство энергетики Казахстана прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о якобы внешнем влиянии на политику страны в сфере добычи нефти, заявив, что подобные утверждения не соответствуют действительности, передаёт BaigeNews.kz.

В официальном заявлении ведомство подчеркнуло, что Казахстан остаётся приверженцем соглашения ОПЕК+ и рассматривает участие в этом формате как важный инструмент поддержания стабильности на мировом нефтяном рынке.

"Мы высоко ценим сотрудничество с партнерами по ОПЕК+ и последовательно выполняем все обязательства в рамках соглашения", — отметили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что любые корректировки объёмов добычи нефти происходят исключительно в рамках ранее согласованных договорённостей и отражают стратегический подход страны к глобальной энергетической политике.