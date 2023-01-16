Димаш Кудайберген предупредил казахстанцев о мошенниках, действующих от его имени

Певец Димаш Кудайберген предупредил казахстанцев о мошенниках, обманывающих граждан от его имени, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях исполнитель обратился к поклонникам.

"До этого дня нормально относился к тому, что в разных социальных сетях создаются аккаунты с моим именем, моей фамилией. Но появились мошенники, которые занимаются вымоганием денег. Насколько я знаю, они проводят игры или лотереи", - заявил Димаш.

Он уточнил, что мошенники используют фото с прямых эфиров, которые он проводил в Instagram.

"Я никогда этим не занимался. Обидно, что некоторые люди на это ведутся. Хочу вас предостеречь: никогда не отправляйте деньги через интернет", - обратился к поклонникам Димаш Кудайберген.