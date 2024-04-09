Известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген посетил волонтёрский штаб в Актобе, который занимается оказанием помощи пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.kz.

Центр "Анаға тағзым" в Актобе стал основным пунктом сбора продуктов питания и необходимых вещей, которые распределяются и доставляются в пункты эвакуации для пострадавших от паводков. Всем этим занимаются тысячи волонтёров.

"Я не мог не приехать сюда и не навестить своих земляков, которые с детства всегда меня поддерживали и желали больших высот. Из новостей я узнал, что государство оказывает всю необходимую помощь. Самое главное, чтобы всё смогли восстановить и вернуться к нормальной жизни", - сказал Димаш Кудайберген в беседе с волонтёрами.

Для эффективной работы волонтёрского движения был создан региональный штаб, где активистов разделили на две группы: группу "Автоволонтёры", которая занималась доставкой помощи пострадавшим на автомобилях, и группу, занимающуюся сбором и раздачей гуманитарной помощи. Благодаря усилиям 8 600 волонтёров, работающих круглосуточно с момента начала паводков, удалось оказать значительную помощь пострадавшим.