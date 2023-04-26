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  • Димаш Кудайберген посетил матч за звание чемпиона мира по шахматам в Астане
instagram.com Вчера, 19:13
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Вчера, 19:13
596
Фото: instagram.com

Димаш Кудайберген посетил матч за звание чемпиона мира по шахматам в Астане

Популярный исполнитель Димаш Кудайберген стал гостем на матче между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем, спорящими за звание чемпиона мира по шахматам, передаёт BaigeNews.kz.

Певец оставил автограф на шахматной доске и сделал первый шаг в партии. 

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Вчера, 19:13
596
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