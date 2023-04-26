Димаш Кудайберген посетил матч за звание чемпиона мира по шахматам в Астане

Фото: instagram.com

Популярный исполнитель Димаш Кудайберген стал гостем на матче между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем, спорящими за звание чемпиона мира по шахматам, передаёт BaigeNews.kz.

Певец оставил автограф на шахматной доске и сделал первый шаг в партии.