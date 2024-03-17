Димаш Кудайберген подарил Пласидо Доминго казахский чапан

Известный казахстанский исполнитель и композитор Димаш Кудайберген подарил казахский национальный чапан легендарному оперному певцу Пласидо Доминго, передаёт BaigeNews.kz.

"Нет такого певца, который бы не воспевал свою любовь к земле, где он родился и вырос, красоту гор, лесов, рек, озёр и широкой степи. Пласидо Доминго — лучший оперный певец 20 века, сумевший донести лучшие произведения своего народа до стран всего мира. По традиции казахского народа, я накинул чапан на плечи легендарного Пласидо Доминго. Сегодня мы пишем историю завтрашнего дня", — подписал Димаш видео в Instagram.