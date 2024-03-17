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Димаш Кудайберген подарил Пласидо Доминго казахский чапан

Сегодня, 10:27
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скриншот с видео Сегодня, 10:27
Сегодня, 10:27
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Фото: скриншот с видео

Известный казахстанский исполнитель и композитор Димаш Кудайберген подарил казахский национальный чапан легендарному оперному певцу Пласидо Доминго, передаёт BaigeNews.kz.

"Нет такого певца, который бы не воспевал свою любовь к земле, где он родился и вырос, красоту гор, лесов, рек, озёр и широкой степи. Пласидо Доминго —  лучший оперный певец 20 века, сумевший донести лучшие произведения своего народа до стран всего мира. По традиции казахского народа, я накинул чапан на плечи легендарного Пласидо Доминго. Сегодня мы пишем историю завтрашнего дня",  — подписал Димаш видео в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Напомним, в январе этого года Дуэт Пласидо Доминго и Димаша Кудайбергена прозвучал  в Будапеште. Ранее испанский оперный певец и дирижёр  пригласил Димаша  войти в состав жюри оперного шоу "Виртуозы".

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