Димаш Кудайберген подарил Пласидо Доминго казахский чапан
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Известный казахстанский исполнитель и композитор Димаш Кудайберген подарил казахский национальный чапан легендарному оперному певцу Пласидо Доминго, передаёт BaigeNews.kz.
"Нет такого певца, который бы не воспевал свою любовь к земле, где он родился и вырос, красоту гор, лесов, рек, озёр и широкой степи. Пласидо Доминго — лучший оперный певец 20 века, сумевший донести лучшие произведения своего народа до стран всего мира. По традиции казахского народа, я накинул чапан на плечи легендарного Пласидо Доминго. Сегодня мы пишем историю завтрашнего дня", — подписал Димаш видео в Instagram.
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Напомним, в январе этого года Дуэт Пласидо Доминго и Димаша Кудайбергена прозвучал в Будапеште. Ранее испанский оперный певец и дирижёр пригласил Димаша войти в состав жюри оперного шоу "Виртуозы".
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