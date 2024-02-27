Диагноз с девятой попытки: врачей из Петропавловска обвиняют в некомпетентности

Родители семилетней Евы Чугуновой из Петропавловска требуют наказать врачей за некомпетентность. По словам мамы школьницы, медикам удалось поставить правильный диагноз лишь с девятой попытки. Проверка специалистов медфармконтроля выявила нарушения по этому случаю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Семья решила придать историю огласке, потому что на месте Евы может оказаться любой ребёнок.

ОРВИ, коклюш, бронхит, ларингит, трахеит и пневмония – все эти диагнозы семилетней Еве Чугуновой методом проб и ошибок выставили врачи детской областной многопрофильной больницы в Петропавловске, говорит мама девочки. Подтверждают это и многочисленные выписки.

В конце октября школьницу стал мучить страшный кашель, до рвоты. Родители уверяют: две недели подряд они обращались в приёмный покой детской больницы. Ребёнку назначали лечение и отправляли домой, но становилось только хуже. По словам Лилии Чугуновой, поставить точный диагноз врачи смогли лишь с девятой попытки, но время было упущено.

"Нам предлагали препараты от астмы, небулайзер, пульмикорт, беродуал. У нее всё раздражалось и всё доходило до рвоты. Ребёнок абсолютно не ел. Через полчаса после КТ приходит мне диагноз - двусторонняя пневмония верхнедолевая очаговая с бронхоэкстазами, тяжем и фиброзом. Как я должна была реагировать на это всё? Я билась в истерике. После чего на утро приходит врач с опущенной головой и говорит – да, конечно, вам не надо здесь лежать", - рассказала мать девочки.

Еву перевели в другое отделение, назначили четвёртый курс антибиотиков. Спустя три дня она перестала есть и вставать – произошёл отёк легкого.

После двухнедельного лечения девочку выписали, и родители приняли решение везти её к омским специалистам. Там школьница пошла на поправку.

Cемья потребовала проверить на компетентность петропавловских врачей. Первая проверка Департамента медфармконтроля показала, что специалисты инфекционки нарушили несколько протоколов.

"Проводим проверку в отношении многопрофильной инфекционной больницы. Выявляем нарушение клинических протоколов на ОРВИ и коклюш. По итогам проверки мы выдаём предписание администрации детской областной больницы, чтобы впредь такого не было. И в целом это нарушение считается значительным, не грубым. Это были нарушения диагностического характера", - сказал глава департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по СКО Батырхан Сарымсаков.

В самой многопрофильной детской областной больнице сообщили, что после первой проверки виновных нашли и наказали, но ситуацию критической не считают.

"Шесть медицинских работников МДОБ привлечены к дисциплинарной ответственности за отсутствие настороженности по своевременному выявлению клинической серонегативной формы коклюша, а так же за нарушение приказа по качественному оформлению медицинской документации (медицинского заключения). Медицинская история болезни проходила независимую медицинскую экспертизу, где грубых нарушений со стороны лечебно-диагностического процесса не было выявлено", - сообщили в пресс-службе больницы.

В медучреждении также указали, что помощь оказана в полном объёме - "со значительным улучшением состояния ребёнка". Но мама Евы не может простить врачам, что ребёнок столько времени ждал жизненно важной медицинской помощи.

"Четыре месяца моего ребёнка вычеркнули из жизни. Ребёнок находится на надомном обучении, но мы должны уже выходить из этого состояния. Никто даже не подумал о нас и не предложил свою помощь реабилитационную, тот же массаж, ЛФК и физиотерапию. Очень страшно и никому не пожелаю - страшно обращаться в больницу", - сказала женщина.

Тем временем специалисты медфармконтроля начинают вторую проверку по качеству лечения уже в стационаре детской больницы. Для объективности, как и в первый раз, ждут независимых экспертов. Уйдёт на это в среднем чуть меньше месяца.