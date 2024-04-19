Дезинфекцию откаченных от воды территорий проводят в Кульсары

В городе Кульсары, который наиболее пострадал от паводков в Атырауской области, в настоящее время активно ведутся восстановительные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

По словам пресс-секретаря акима региона Руслана Жумагазиева, продолжаются работы по откачке воды в городе. По состоянию на 18 апреля откачено свыше 10 тысяч кубометров воды, общий объем работ по откачке воды составляет 521 тысячав кубометров.

"Также в городе Кульсары начаты работы по дезинфекции откаченных от талой воды территорий. По информации главного санитарного врача Жылыойского района, завершены работы в микрорайоне №2 и в микрорайоне Новостройка, где обработаны дворовые территории и подъезды. 18 апреля к электричеству подключены средняя школа №19 в микрорайоне Достык, 60-квартирный дом №3, а также подключены здания районного суда, дома по улице Бейсенкулова. С сегодняшнего дня возобновила свою работу центральная районная больница Кульсары", – сказал Жумагазиев на брифинге в СЦК.

Продолжается выплата пострадавшим от паводка единовременная материальная помощь. По состоянию на 18 апреля было принято 3137 заявлений. 1324 семьи уже получили выплаты.