Деятельность шести транснациональных криминальных группировок пресекли в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За год в Казахстане зарегистрировали более 60 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах и их финансирования, в том числе транснационального масштаба, к уголовной ответственности привлечено более 250 участников криминальных структур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Каната Нурмагамбетова, полицией принимаются меры по недопущению влияния иностранного криминалитета на территории нашего государства. В результате проводимой работы пресечена деятельность шести транснациональных организованных преступных групп, в состав которых входили как граждане Казахстана, так и ближнего зарубежья. По указанным фактам зарегистрировано девять уголовных дел за организацию и участие в транснациональных ОПГ.
Он также отметил, что пресечены факты въезда на территорию республики четырёх иностранных криминальных авторитетов – так называемых “воров в законе”.
По его словам, в 2023 году выявлено и зарегистрировано более 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в том числе 28 фактов в отношении несовершеннолетних.
"В октябре на территории международного центра “Хоргос” пресечена незаконная деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса. Задержано пять фигурантов, в том числе два иностранца", – рассказал Канат Нурмагамбетов.
Как подчеркнул начальника департамента по борьбе с организованной преступностью, полиция проводит и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению преступной деятельности отдельных криминальных групп.
"В текущем году только в одной Карагандинской области пресечена криминальная деятельность двух противоборствующих ОПГ, которые, кроме криминальных разборок за передел сфер влияния, причастны к многомилионным хищениям товарно-материальных ценностей с территории крупных предприятий указанного региона. По итогам двух широкомасштабных спецопераций, проведенных в марте и августе этого года, где было задействовано более 500 сотрудников полиции и спецназа Нацгвардии, задержано около 70 участников двух группировок, из которых арестовано 30 человек. Проведено более 170 обысковых мероприятий, в результате изъято 18 единиц огнестрельного и травматического оружия, большое количество холодного оружия, крупные суммы денежных средств, взрывчатые вещества и иные вещественные доказательства. Зарегистрировано несколько уголовных дел за создание, руководство и участие в ОПГ, а также по фактам хранения оружия, кражи, хулиганства, вымогательства, нанесения тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство", – сказал он.
Также полиция, по информации Каната Нурмагамбетова, предотвратила два факта заказных убийств, мотивами которым стали долговые обязательства.
Также начальник департамента рассказал, что в январе и октябре совместно с КНБ полиция провела спецоперации по задержанию преступных группировок в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетысу, которые причастны к хулиганствам, кражам, вымогательствам, незаконному хранению оружия, организации нелегальной миграции, похищениям людей и криминальным разборкам с применением оружия.
Подводя итоги, Канат Нурмагамбетов также поделился, что в сентябре на территории Северо-Казахстанской области стражи порядка пресекли деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу рачка артемия салина, изъято более 15 тонн названного биоресурса. Предварительный ущерб, нанесенный государству, составил 200 миллионов тенге.
"В октябре в Западно-Казахстанской области выявлен канал сбыта рыбы и икры осетровых пород. Задержанная группа поставляла рыбную продукцию по поддельным документам на рынки западных областей. При обыске было изъято более 1,5 тонны осетровой рыбы, около 30 килограммов икры, крупная сумма денежных средств и огнестрельное оружие", - рассказал он.