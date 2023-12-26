Деятельность шести транснациональных криминальных группировок пресекли в Казахстане

За год в Казахстане зарегистрировали более 60 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах и их финансирования, в том числе транснационального масштаба, к уголовной ответственности привлечено более 250 участников криминальных структур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



По информации начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Каната Нурмагамбетова, полицией принимаются меры по недопущению влияния иностранного криминалитета на территории нашего государства. В результате проводимой работы пресечена деятельность шести транснациональных организованных преступных групп, в состав которых входили как граждане Казахстана, так и ближнего зарубежья. По указанным фактам зарегистрировано девять уголовных дел за организацию и участие в транснациональных ОПГ.

Он также отметил, что пресечены факты въезда на территорию республики четырёх иностранных криминальных авторитетов – так называемых “воров в законе”.



По его словам, в 2023 году выявлено и зарегистрировано более 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в том числе 28 фактов в отношении несовершеннолетних.



"В октябре на территории международного центра “Хоргос” пресечена незаконная деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса. Задержано пять фигурантов, в том числе два иностранца", – рассказал Канат Нурмагамбетов.

Как подчеркнул начальника департамента по борьбе с организованной преступностью, полиция проводит и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению преступной деятельности отдельных криминальных групп.

"В текущем году только в одной Карагандинской области пресечена криминальная деятельность двух противоборствующих ОПГ, которые, кроме криминальных разборок за передел сфер влияния, причастны к многомилионным хищениям товарно-материальных ценностей с территории крупных предприятий указанного региона. По итогам двух широкомасштабных спецопераций, проведенных в марте и августе этого года, где было задействовано более 500 сотрудников полиции и спецназа Нацгвардии, задержано около 70 участников двух группировок, из которых арестовано 30 человек. Проведено более 170 обысковых мероприятий, в результате изъято 18 единиц огнестрельного и травматического оружия, большое количество холодного оружия, крупные суммы денежных средств, взрывчатые вещества и иные вещественные доказательства. Зарегистрировано несколько уголовных дел за создание, руководство и участие в ОПГ, а также по фактам хранения оружия, кражи, хулиганства, вымогательства, нанесения тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство", – сказал он.

Также полиция, по информации Каната Нурмагамбетова, предотвратила два факта заказных убийств, мотивами которым стали долговые обязательства.

Также начальник департамента рассказал, что в январе и октябре совместно с КНБ полиция провела спецоперации по задержанию преступных группировок в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетысу, которые причастны к хулиганствам, кражам, вымогательствам, незаконному хранению оружия, организации нелегальной миграции, похищениям людей и криминальным разборкам с применением оружия.

Подводя итоги, Канат Нурмагамбетов также поделился, что в сентябре на территории Северо-Казахстанской области стражи порядка пресекли деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу рачка артемия салина, изъято более 15 тонн названного биоресурса. Предварительный ущерб, нанесенный государству, составил 200 миллионов тенге.