- АНК выступила с заявлением по поводу провокаций в Петропавловске 19:42 121
- Девять силовиков отправили за решётку за применение пыток в период "январских событий" 19:25 168
- Регион с наибольшим количеством граждан-банкротов назвали в Минфине 19:10 229
- Более 34 тысяч заявлений на внесудебное банкротство подали в РК. Сколько из них одобрили? 18:58 227
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 18:32 259
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 18:20 451
- В МИД опровергли массовые увольнения казахстанцев в Корее 18:17 258
- Объём валовой сельхозпродукции в Казахстане увеличился вдвое за пять лет 17:57 284
- Увольнять чиновников за расхождение между доходами и расходами начнут с 2027 года 17:48 451
- Моргенштерн и жена The Limba сделали музыканту незабываемый сюрприз 17:38 440
- Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву 17:27 417
- Школьницу чуть дважды не сбили на "зебре" в Павлодаре 17:11 376
- КНБ начал расследование по факту создания в Петропавловске "Народного совета трудящихся" 16:49 443
- Курс доллара вырос в Казахстане 16:26 306
- 100 тысяч тонн казахстанской нефти планируют поставить в Германию в апреле 16:15 286
- В Казахстане автоматизировали назначение пособия награждённым матерям 15:54 325
- Какой будет погода в Казахстане в первые дни апреля 15:35 348
- Строительные компании предложили работу бастующим сельчанам Мангистауской области 15:10 498
- Медвежонок родился в зоопарке Шымкента 14:41 375
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 14:26 421
- 1 апреля в столице стартует приём документов в первый класс 14:20 497
- Начались продажи коллекционных монет из серии "Выдающиеся события и люди" 13:59 667
- В Казахстане усилили права авиапассажиров 13:49 352
- Зелёная вода может потечь в домах астанчан 8 апреля 13:11 571
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 12:30 3044
- Прокуратура возбудила дело против Болата Назарбаева 12:15 6419
- Мы должны вернуть самое лучшее достижение академии наук - учёный 11:39 582
- На газового монополиста наложили штраф в 78 млн тенге в Алматы 11:18 418
- Казахстанцев начали массово увольнять в Южной Корее 11:11 886
- Закупать сырье без уплаты пошлин смогут сахарные заводы Казахстана 10:58 631
- Цену на макароны снизили в СКО 10:35 656
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 10:17 387
- Рыбакина одержала новую победу на Miami Open 10:05 618
- Костанаец врезался в теплотрассу и погиб 09:55 480
- Елена Рыбакина отметилась впечатляющим достижением 09:38 414
- Коронавирусом за сутки заразились 84 казахстанца 09:18 550
- КНБ ликвидировал международный наркосиндикат 09:01 605
- Срок уплаты налога на транспорт истекает 3 апреля 08:50 431
- Дождь, грозу и ветер прогнозируют в Казахстане 08:39 548
- Килограммового младенца успешно прооперировали в Павлодаре 08:20 534
- Мужчина скончался за рулём и спровоцировал аварию в Актау 07:57 950
- Получивший ножевое ранение аким пришел в сознание в Жамбылской области 07:08 481
- Угнанное 3 года назад в Новосибирске авто вернули владелице полицейские Павлодара 06:31 634
- Sergek будет отслеживать движение курьеров на мопедах 05:13 452
- Художница из Петропавловска прославляет Казахстан на международной арене 04:49 1315
- В четырёх микрорайонах Алматы отключили газ 03:21 878
- Вода не поднимается до верхних этажей квартир астанчан - что делать 02:10 560
- На сельского акима в Жамбылской области напали с ножом 01:32 549
- Супруг Ольги Рыпаковой стал председателем маслихата ВКО 00:24 554
- Женис Касымбек пообещал сохранить Талдыколь 30.03.2023 654
- Дачников начали эвакуировать в Актобе 30.03.2023 438
- Спасателей в Кокшетау осудили за покушение на мошенничество 30.03.2023 590
- История одного экспоната: жилет "изменника родины" Жанайдара Садвакасова 30.03.2023 740
- Насколько политизированы соцсети в Казахстане, обсудили эксперты 30.03.2023 589
- Похищенное во время январских событий оружие нашли у дороги в области Жетысу 30.03.2023 559
- Серика Кудебаева принудительно доставят в суд 30.03.2023 666
- "Сегодня мусор - завтра вещь в быту": казахстанские студенты дают отходам вторую жизнь 30.03.2023 686
- Интернет-сервис для “заказа” ямочного ремонта разработали в акимате Усть-Каменогорска 30.03.2023 631
- Ак-Мечеть - что скрывает самая таинственная пещера Южного Казахстана 30.03.2023 759
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 669
- Справки о пенсионке и социальных выплатах: новые госуслуги через Kaspi.kz 30.03.2023 573
- Отпечатки пальцев предлагают внести в документы казахстанцев 30.03.2023 579
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 508
- Изнасилование мальчика: в Алматинской области создали спецкомиссию 30.03.2023 689
- Казахстанцы попадают в сети транснациональных финансовых пирамид - АФМ 30.03.2023 705
- В каком состоянии ТЭЦ самого холодного региона Казахстана 30.03.2023 768
- Искусственный интеллект помогает выявлять финансовые пирамиды в Казахстане 30.03.2023 545
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 606
- За лечение народными средствами могут уволить акима в Павлодарской области 30.03.2023 869
- Государство намерено распродать активы Air Astana и Qazaq air 30.03.2023 625
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 899
- Казахстанские библиотекари пройдут обучение в Турции 30.03.2023 548
- Казахстан подал в суд на оператора Кашагана 30.03.2023 610
- Увеличить доход от платных парковок планируют в акимате Астаны 30.03.2023 695
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 784
- Экспорт из Китая в Казахстан: расхождение в объёмах на 5,3 трлн тенге обнаружили аналитики 30.03.2023 596
- Болезни-"убийцы": от чего чаще всего умирают казахстанцы 30.03.2023 926
- Что едят богатые и бедные казахстанцы 30.03.2023 668
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 994
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 869
Девять силовиков отправили за решётку за применение пыток в период "январских событий"
В Генпрокуратуре состоялся круглый стол на тему "Актуальные вопросы расследования дел о пытках". Стало известно, сколько силовиков находятся под следствием, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил заместитель генпрокурора Булат Дембаев, по поручению главы государства расследовано 11 уголовных дел о пытках в период "январских событий". В результате к уголовной ответственности привлечены 35 сотрудников силовых органов, совершивших пытки в отношении 84 граждан. К реальному лишению свободы осуждено девять лиц, по другим идут судебные разбирательства.
"Одной из проблем в выявлении правонарушений во время "январских событий" стало целенаправленное уничтожение злоумышленниками серверов хранения записей видеонаблюдения в Алматы и Алматинской области. Спецпрокурорам удалось восстановить эти записи и в последующем использовать их как основное доказательство применения пыток", - сообщили в Генпрокуратуре.
В ходе обсуждения коснулись вопроса обеспечения безопасности граждан, доставляемых в правоохранительные органы.
"Для недопущения применения пыток в органах уголовного преследования повсеместно установлено видеонаблюдение. Однако проверкой прокуратуры установлено 6 159 участков и помещений органов уголовного преследования, не охваченных системами видеонаблюдения, так называемых "слепых зон". 937 камер оказались в нерабочем состоянии. Принимаются меры по устранению этих недоработок", - уточнили в надзорном органе.
Кроме того, отсутствовала чёткая регламентация должностных обязанностей руководителей и сотрудников по превенции пыток и ответственности за их допущение.
Теперь, есть соответствующая инструкция, установлены границы, ответственность руководителей, вплоть до увольнения за допущение пыток во вверенном подразделении.
Адвокатским сообществом внесено предложение об образовании в системе органов прокуратуры криминалистического подразделения для эффективного закрепления следов преступлений по делам о пытках.
Стороны выразили общее стремление к продуктивной работе по защите прав человека и противодействию пыткам.
-
Trend news
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 18:20 372
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 14:26 411
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 12:30 2968
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 604
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 896
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 784
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 993
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 869
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1229
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 688
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 1871
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 4110
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 808
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 14239
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 734
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 906
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 882
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3067
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 19009
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5336
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1302
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 794
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 818
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 6683
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1154
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 13851
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1049
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1088
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1079
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2630
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4076
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10011
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4285
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1795
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1320
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2541
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7645
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2012
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1361
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 16818
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1711
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1900
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1848
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5248
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1601
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1649
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1705
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1594
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6186
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1663
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1879
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1881
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1742
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1747
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1974
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8620
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2652
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4211
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3509
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8986
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2048
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2070
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1923
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5431
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1879
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7542
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4194
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2525
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19441
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4828
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 4198
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2898
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 4031
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21700
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3516
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2901
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2669
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2877
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6970
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 12104
-
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 18:32 219
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 10:17 385
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 669
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 508
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 613
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 749
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 828
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 739
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 707
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 809
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 830
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1035
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1052
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 946
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 941
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1120
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1873
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 972
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1233
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1315
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1502
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1304
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2159
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1887
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1707
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1697
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2024
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1976
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1681
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2245
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1864
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 2865
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2307
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2151
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2189
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7081
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2319
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2420
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2416
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2772
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2330
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3107
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2715
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2700
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3276
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2933
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2734
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3465
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3363
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3259
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3103
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3918
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4215
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3733
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4655
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4429
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3890
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4490
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4642
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3902
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4966
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4843
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4727
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5281
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4166
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4517
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4630
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 5084
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 5038
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5596
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5211
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4894
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4540
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4677
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 5051
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5510
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5607
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5759
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5608
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7795