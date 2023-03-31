Девять силовиков отправили за решётку за применение пыток в период "январских событий"

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

В Генпрокуратуре состоялся круглый стол на тему "Актуальные вопросы расследования дел о пытках". Стало известно, сколько силовиков находятся под следствием, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил заместитель генпрокурора Булат Дембаев, по поручению главы государства расследовано 11 уголовных дел о пытках в период "январских событий". В результате к уголовной ответственности привлечены 35 сотрудников силовых органов, совершивших пытки в отношении 84 граждан. К реальному лишению свободы осуждено девять лиц, по другим идут судебные разбирательства.

"Одной из проблем в выявлении правонарушений во время "январских событий" стало целенаправленное уничтожение злоумышленниками серверов хранения записей видеонаблюдения в Алматы и Алматинской области. Спецпрокурорам удалось восстановить эти записи и в последующем использовать их как основное доказательство применения пыток", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе обсуждения коснулись вопроса обеспечения безопасности граждан, доставляемых в правоохранительные органы.

"Для недопущения применения пыток в органах уголовного преследования повсеместно установлено видеонаблюдение. Однако проверкой прокуратуры установлено 6 159 участков и помещений органов уголовного преследования, не охваченных системами видеонаблюдения, так называемых "слепых зон". 937 камер оказались в нерабочем состоянии. Принимаются меры по устранению этих недоработок", - уточнили в надзорном органе.

Кроме того, отсутствовала чёткая регламентация должностных обязанностей руководителей и сотрудников по превенции пыток и ответственности за их допущение.

Теперь, есть соответствующая инструкция, установлены границы, ответственность руководителей, вплоть до увольнения за допущение пыток во вверенном подразделении.

Адвокатским сообществом внесено предложение об образовании в системе органов прокуратуры криминалистического подразделения для эффективного закрепления следов преступлений по делам о пытках.

Стороны выразили общее стремление к продуктивной работе по защите прав человека и противодействию пыткам.