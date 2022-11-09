Девять преступлений экстремистской направленности выявили в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

За 10 месяцев сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом Департамента полиции Туркестанской области выявили девять преступлений экстремистско-террористической направленности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Из них пять дел зарегистрированы по статье 405 УК РК - "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма", ещё четыре факта установили по статье 174 УК РК - "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, межнациональной или религиозной розни".

Полицейские также выявили три незаконно действующие намазханы. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

По шести правонарушениям экстремистского характера изъято 428 единиц религиозной литературы.