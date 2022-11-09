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  • Девять преступлений экстремистской направленности выявили в Туркестанской области
polisia.kz Сегодня, 15:21
89
Фото: polisia.kz

Девять преступлений экстремистской направленности выявили в Туркестанской области

За 10 месяцев сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом Департамента полиции Туркестанской области выявили девять преступлений экстремистско-террористической направленности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Из них пять дел зарегистрированы по статье 405 УК РК - "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма", ещё четыре факта установили по статье 174 УК РК - "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, межнациональной или религиозной розни".

Полицейские также выявили три незаконно действующие намазханы. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

По шести правонарушениям экстремистского характера изъято 428 единиц религиозной литературы.

"Выявлено 846 административных правонарушений, совершённых приверженцами деструктивно-религиозных течений и приняты соответствующие меры. Наложены административные штрафы в размере один миллион 700 тысяч тенге", - говорится в сообщении.

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#статистика #экстремизм #Туркестанская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:21
89
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