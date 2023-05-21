Девять человек погибли во время давки на футбольном стадионе в Сальвадоре

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На сальвадорском футбольном стадионе "Кускатлан" во время игры команд "Альянса" и ФАС как минимум девять человек погибли в давке и десятки получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

По данным национальной полиции, во время матча болельщики в панике пробили одни из ворот, что спровоцировало затор.

"Мы можем подтвердить информацию о девяти погибших — семь мужчин и две женщины — и мы оказали помощь более чем 500 людям, и более 100 были доставлены в больницы, некоторые из них были в тяжёлом состоянии, — сказал представитель группы первой помощи Rescue Commandos Карлос Фуэнтес.

Игра была приостановлена примерно на 16-й минуте матча, когда фанаты на трибунах, отчаянно размахивая руками, начали привлекать внимание тех, кто был на поле, и выносить раненых из туннеля на поле.

"Это была лавина болельщиков, которые прорвались к воротам. Некоторые все ещё находились под металлом в туннеле. Другим удалось пробраться на трибуны, а затем на поле, после чего они задохнулись", — сообщил журналистам неизвестный волонтёр из группы первой помощи Rescue Commandos.

Комиссар Национальной гражданской полиции Маурисио Арриса Чикас, прибывший на место трагедии, заявил, что будет проведено уголовное расследование совместно с Генеральной прокуратурой.

Федерация футбола Сальвадора заявила в заявлении, что сожалеет о случившемся и выражает поддержку семьям жертв.