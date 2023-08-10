Девушка утонула в Алматинской области, пять её друзей оштрафовали
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
170Фото: pxhere.com
21-летняя девушка купалась ночью с друзьями на Капшагайском водохранилище и утонула. Молодых людей, нарушивших правила безопасности на воде, привлекли к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.
Инцидент произошёл в неустановленном для купания месте, вблизи зоны отдыха "Пионер".
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодые люди решили искупаться. Не рассчитав свои силы, девушка заплыла на глубину и утонула. Пятеро молодых людей, нарушивших правила безопасности, привлечены к административной ответственности по статье 412 Кодекса РК "Об административной ответственности", - уточнили в ДЧС.
Наказание по этой статье - штраф на физических лиц в размере семи МРП.
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