Девушка утонула в Алматинской области, пять её друзей оштрафовали

21-летняя девушка купалась ночью с друзьями на Капшагайском водохранилище и утонула. Молодых людей, нарушивших правила безопасности на воде, привлекли к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Инцидент произошёл в неустановленном для купания месте, вблизи зоны отдыха "Пионер".

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодые люди решили искупаться. Не рассчитав свои силы, девушка заплыла на глубину и утонула. Пятеро молодых людей, нарушивших правила безопасности, привлечены к административной ответственности по статье 412 Кодекса РК "Об административной ответственности", - уточнили в ДЧС.

Наказание по этой статье - штраф на физических лиц в размере семи МРП.