Девушка спрыгнула с дамбы в Каспий

Полицейский спас жительницу Актау, которая пыталась совершить суицид и спрыгнула с дамбы в Каспий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inaktau.kz.

"Поступил вызов, что девушка собирается покончить жизнь самоубийством. Сотрудники экипажа "Мираж-5" незамедлительно выехали на место, однако девушка уже спрыгнула с дамбы", - сообщили в полиции.

Прибывший на место происшествия старший лейтенант полиции Алгалиев оперативно отреагировал и вытащил девушку из воды.

Сотрудник полиции и гражданка, пытавшаяся покончить жизнь самоубийством, были доставлены в больницу. В настоящее время состояние у обоих стабильное.