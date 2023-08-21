  • 21 Августа, 07:00
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Девушка спрыгнула с дамбы в Каспий

Сегодня, 05:30
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 05:30
Сегодня, 05:30
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Фото: BaigeNews.kz

Полицейский спас жительницу Актау, которая пыталась совершить суицид и спрыгнула с дамбы в Каспий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inaktau.kz.

"Поступил вызов, что девушка собирается покончить жизнь самоубийством. Сотрудники экипажа "Мираж-5" незамедлительно выехали на место, однако девушка уже спрыгнула с дамбы", - сообщили в полиции.

Прибывший на место происшествия старший лейтенант полиции Алгалиев оперативно отреагировал и вытащил девушку из воды.

Сотрудник полиции и гражданка, пытавшаяся покончить жизнь самоубийством, были доставлены в больницу. В настоящее время состояние у обоих стабильное.

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